شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليونان فى مؤتمر مع شكرى: ناقشنا تنظيم العمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية اليونانى وجود تحديات مشتركة لمصر واليونان، مشيرا لتوقيع مذكرة تفاهم تتناول القضايا الأمنية وهى تقوم على الاحترام المتبادل وبنود القانون الدولى، مشيرا إلى أن المذكرات ترسل العديد من الرسائل بأن الصداقات تستند لأسس قانونية وتشدد على احترام سيادة البلدان، موضحا أنه تم التشاور حول تنظيم العمالة المصرية للعمل فى اليونان لوضع إطار تنظيمى يسهم فى تطوير العلاقات وتنظيم قضية المهاجرين، مؤكدا أن بلاده جزءا من الاتحاد الأوروبى وتوقيع اتفاقات مع مصر تؤسس لنموذج أساس للتعاون، واحترام الاتفاقات للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

أشار الوزير اليونانى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية مصر إلى وجود رغبة لارساء الاستقرار فى شرق المتوسط، مؤكدا أن مصر واليونان تسعيان لتعزيز التعاون فى مجال الطاقة، مهنئا مصر بتنظيم قمة المناخ العالمية فى شرم الشيخ.

أوضح أنه أطلع الوزير سامح شكرى على تفاصيل زيارته لليبيا والتطورات الأخيرة.

بدوره ، أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن التعاون بين مصر واليونان مهم ومطروح دائما على جدول اهتمامات البلدين، مشيرا لوجود تاثيرات اقتصادية، ما يدفع مصر لاستكشاف التعاون فى روابط قطاع الأعمال والاستمرار فى تشجيع الاستثمارات والتبادل التجارى بين البلدين.

أوضح الوزير شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية اليونان، الثلاثاء، أن الآمال معقودة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.