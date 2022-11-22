شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعلن توقيع اتفاقيات مشتركة مع اليونان بمجال الإنقاذ البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن هناك علاقات متميزة تربطنا مع اليونان فى ظل وجود رغبة لتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن توقيع مصر واليونان لاتفاق للبحث والإنقاذ البحرى يعكس وجود رغبة لتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني، لافتا إلى عقد جلسة مباحثات منفردة مع الوزير تناولت القضايا الثنائية ومجالات التعاون المتفق عليها.

وأوضح الوزير شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية اليونان، أن المباحثات المشتركة تطرقت للوضع الإقليمي والأزمة الأوكرانية، مؤكدا وجود رغبة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية لتوفير فرص عمل للمصريين في اليونان في عدة قطاعات أبرزها في مجال الزراعة، لافتا إلى وجود توافق في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ورغبة في تنمية العلاقات والتنسيق الوثيق.