شكرا لقرائتكم خبر عن لتعليم أفضل.. 520 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 3000 حضانة أطفال ومدرسة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا للجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال" وجهت الدولة استثمارات تقدر بنحو (520) مليون جنيه فى خطة (22/2023) لإنشاء وتطوير 3 آلاف حضانة أطفال ومدارس تعليم متنوعة.

مع استكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية باعتمادات 40 مليون جنيه لرفع مستوى التحصيل للتلاميذ والحد من التسرب وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الخطة الاستثمارية للدولة تعمل على إدماج الأطفال ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (38) مليون جنيه لإنشاء وتجهيز فصول التربية الخاصة وتطوير وتجهيز بعض المدارس الحكومية لتحويلها لمدارس دمج مؤهلة لاستقبال الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة.

كما تم توجيه استثمارات تقدر بنحو (535) مليون جنيه لتطوير (10) مستشفيات مختصة بطب الأطفال وتجهيز أقسام الرعاية المركزة للأطفال وتوجيه استثمارات تقدر بنحو (40) مليون جنيه لتوريد عدد (50) حضانة مُتنقلة وأجهزة التنفس الصناعى ومضخات المحاليل الخاصة بها.