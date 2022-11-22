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شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق وأرقام عن انتصار السعودية على الأرجنتين فى المونديال "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفع منتخب السعودية راية العرب عالياً بعدما حقق فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى حقائق وأرقام عن انتصار السعودية على الأرجنتين..
أول منتخب آسيوى يسجل هدفين بالأرجنتين فى مباراة واحدة
حرمان الأرجنتين من معادلة رقم إيطاليا التاريخى فى اللا هزيمة بـ37 مباراة
حقق المنتخب السعودى أول انتصار له فى افتتاحيات كأس العالم
أول فوز لمنتخب غير أوروبى على الأرجنتين فى المونديال منذ فوز الكاميرون فى 1990
الأخضر أكثر المنتخبات العربية فوزا فى المونديال برصيد 4 انتصارات
الحارس محمد العويس حصد جائزة أفضل لاعب فى المباراة بعد أدائه المميز
أصبح ميسى أول أرجنتينى يسجل فى 4 نسخ من كأس العالم: 2006 - 2014 - 2018 - 2022