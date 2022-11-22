شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق وأرقام عن انتصار السعودية على الأرجنتين فى المونديال "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع منتخب السعودية راية العرب عالياً بعدما حقق فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى حقائق وأرقام عن انتصار السعودية على الأرجنتين..



