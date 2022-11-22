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"تعليم الجيزة" تعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات شهر نوفمبر لمراحل النقل (ابتدائى - إعدادى - ثانوى). 

 

وبحسب جدول الامتحانات يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس الإبتدائي، يوم الأحد 12/4، امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الاثنين 12/5 امتحان مادة العلوم والمهارات الحياتية، ويوم الثلاثاء 12/6 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الأربعاء 12/7 امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والخميس 12/8 امتحان مادة الرياضيات.

 

وبحسب جدول الامتحانات يؤدى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، يوم الأحد 12/4، امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الاثنين 12/5 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، ويوم الثلاثاء 12/6 امتحان مادة العلوم والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 12/7 امتحان مادة الدراسات والتربية ، والخميس 12/8 امتحان مادة الجبر والهندسة.

 

 

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