شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس المتقلب وموعد وأماكن الأمطار المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إلى أن البلاد تشهد استقرار فى الأحوال حتى الأربعاء المقبل، مع بداية عودة فرص الأمطار ولكنها خفيفة غير مؤثرة وتكون على السواحل الشمالية .

وكشف أنه من المتوقع من يوم الخميس، أن تتعرض البلاد لمنخفض جوى على شمال الجمهورية يصاحبه سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة لجنوب الوجه البحرى يوم الجمعة المقبل.

وتابع: ومع وجود نشاط لمنخفض السودان على جنوب مصر من المتوقع أمطار من خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب محافظة البحر الأحمر .

وأشار إلى أنه من المتوقع أيضا من يوم الخميس، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تصل إلى 3 درجات لتسجل القاهرة على سبيل المثال 23 درجة.

وحذر من نشاط رياح على البحر المتوسط يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط يصل ارتفاع الموج إلى 3 متر وسرعات الرياح تصل إلى 50 كم فى الساعة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس خريفى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.