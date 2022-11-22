شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب القبلات أبرزها.. "الصحة" توجه رسالة للأمهات حول الفيروس المخلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان الأمهات إلى ضرورة عدم تقبيل الأطفال مع غسيل الأيدى باستمرار وتطهير الأسطح للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس المخلوى التنفسى.

وطالبت وزارة الصحة والسكان فى منشور، اليوم الثلاثاء، المواطنين وخاصة الأمهات إلى اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمكافحة العدوى.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قال إن الفيروس المخلوى يشبه دور البرد العادى، فهو فيروس متواجد منذ 60 عامًا ولم تسع أي مؤسسة عالمية لإنتاج لقاح له.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار: لا توجد أى أبحاث علمية تفيد بالربط بين لقاح كورونا وظهور الفيروس المخلوي التنفسي، مشددا على أهمية الوعي الأسري بالتعامل مع الأمراض الفيروسية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، محذرا من استخدام المضادات الحيوية و«حقنة البرد القاتلة» التي يلجأ إليها المواطنين داخل الصيدليات دون طبيب مختص.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أنه لا بوجد طفل أقل من عامين إلا وأصيب بفيروس المخلوى، وتابعت: "لا يوجد ما يدعو للقلق".



