شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تنفى إلغاء القطارات الإسبانى القاهرة-أسوان.. وتؤكد: لا تحريك بأسعار التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم بشأن ما تناولته إحدى القنوات الإخوانية المغرضة من ادعاءات كاذبة وباطلة بشأن الإلغاء المطلق للقطارات الإسبانى المتجه من القاهرة إلى اسوان وعدم جودة الطرق بأسوان، حيث أوضحت وزارة النقل الآتى:

1. هناك 3 قطارت إسبانى تعمل على خط القاهرة /أسوان وهى قطارات تتكون من عربات دخلت الخدمة فى الثمانينات من القرن الماضى وتم عمل عمرات وإعادة تأهيل وتجديد لها خلال الفترة من 1994م وحتى 1997 م أي منذ 25 عاما والآن أصبحت حالتها غير جيدة وتحتاج إلى إعادة تأهيل وتحديث لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب.

2. كان من المخطط دخول عربات جديدة درجة اولى وثانية مكيفة روسية على هذا الخط ولكن ظروف الحرب الروسية الأوكرانية حالت دون ذلك وستؤدى إلى تأخير هذا الإجراء.

3. تم عمل خطة لإعادة تأهيل القطارات الإسبانى الثلاثة، حيث سيتم تأهيل أول قطار خلال 45 يوما وبإجمالى أربعة أشهر ونصف للقطارات الثلاثة فى ورش كوم أبوراضى على أن يتم خلال هذه المدة استبدالها بقطارات روسية جديدة درجة ثالثة مكيفة لحين الانتهاء من رفع كفاءة العربات الأسبانى أو وصول العربات الروسية الدرجة الأولى والثانية المكيفة .

4. فى أول يناير القادم سيتم البدء فى إعادة تسيير القطار الأسبانى الأول على خط القاهرة أسوان بعد إعادة تأهيله ويتوالى إعادة تسيير القطارين الآخرين على الخط بعد إعادة تأهيلهما لتقديم خدمة متميزة للجمهور.

5. وفيما يتعلق بما رددته القناة المغرضة من ادعاءات كاذبة من زيادة سعر التذكرة فإن وزارة النقل تؤكد أن ذلك عار تماما من الصحة ولا أساس له وأن الأسعار ثابتة لم تتغير ولم يتم زيادتها.

6. فيما يتعلق بما رددته القناة المغرضة من عدم جودة الطرق باسوان فإن وزارة النقل تؤكد على أن محافظة أسوان تحظى بالعديد من مشروعات الطرق ومحاور النيل والتي نفذتها وتنفذها وزارة النقل ومن أهمها تطوير وإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي فإنه يجري حاليا إزدواج القطاع من السباعية لادفو لاسوان بطول 112كم ومن المخطط الانتهاء من هذا القطاع في 30 ديسمبر 2022 كما سيتم الانتهاء من ازدواج المسافة من اسوان لابوسمبل بطول 200كم في 30 /6 / 2022 وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لإنشاء محاور على نهر النيل بمسافات بينية لا تزيد عن 25 كم فقد سبق الإنتهاء من إنشاء محور كلابشة على النيل ديسمبر الماضي ويجري حاليا تنفيذ عدد 2 محور جديد وهما محوري دراو وبديل خزان اسوان والذي سيربط الطريق الشرقي حتى برنيس على البحر الأحمر وذلك بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية ليصبح إجمالي عدد المحاور في نطاق محافظة أسوان 4 محاور وهي كلابشة -بديل خزان أسوان-دراو -محور أسوان الجديدة (الكوبري الملجم).

7. كما تولي وزارة النقل اهتماما كبيرا برفع كفاءة شبكة الطرق في نطاق محافظات الوجه القبلي وخاصة محافظة أسوان حيث يجري حاليا صيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإجمالي أطوال 141 كم.

8. ومما سبق يتضح الادعاءات الكاذبة والمعلومات المغلوطة التي روجت لها القناة الاخوانية المغرضة وتناشد وزارة النقل السادة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب التي يروجها هؤلاء المغرضون بهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام وإثارة غضب المواطنين كما تؤكد الوزارة أن ما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة بصعيد مصر بالإضافة إلى المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة ضمن الخطة الشاملة لتنمية صعيد مصر لهو أبلغ وأصدق رد على هذه الأكاذيب والادعاءات الباطلة.