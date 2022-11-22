وزير السياحة: وضعنا خطة لزيادة نمو الوافدين والغرف الفندقية 25% سنويا

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن الحديث عن تجربة سياحية متميزة يقتضى علينا أن نبحث عن طرق مستحدثة لنتيح من آثارنا ومتحافنا من إنفاق تتيح للسائحين أن تأتى إليه من مختلف دول العالم مشيرا إلى أن جميع متاحف مصر لم تنفق سوى نصف ما أنفقه متحف واحد بعينه فى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تطويرها والإنفاق عليها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وشدد وزير السياحة على ضرورة توفير ما تستحقه متاحفنا من إنفاق حتى تكون مؤهلة لاستقطاب عدد أكبر من الوفود السياحية خلال الفترة المقبلة موضحا أن الهدف الرئيسى هو نمو السياحة الواردة لمصر سنويا بما يتراوح بين 25 إلى 30% وزيادة عدد الغرف الفندقية بنفس النسب خلال الفترة المقبلة.