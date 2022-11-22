شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف آخر تطورات تفعيل قانون زراعة القرنية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة الدولة جهودها لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة برعاية صحة العيون، ويأتى ذلك خلال مناقشات مجلس النواب حول تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أكد على أهمية تفعيل القانون الخاص بقرنيات العيون قائلا: "هذه القضية على رأس أولوياتنا ونتطلع لاتخاذ قرارات فى إطار لوائح وقوانين موجودة بالفعل".

وأوضح أنه خلال الفترة من 2019 حتى 2022 تم زراعة 8.5 ألف قرنية وأن هناك 50 ألف مريض يعانون من مشاكل إبصار التراكوما بسبب حاجتهم لتغيير القرنية ويوجد 1050 شخصا فى قوائم الانتظار محرومين من نعمة الإبصار.

وأكد الوزير أن عندنا قانونا غير مفعل ولا توجد شبهة قانونية فى التبرع بقرنية العين ولا فى التبرع بها بعد الوفاة وأن تكلفة نقل القرنية من مواطن مصرى لمريض 150 جنيها فقط مقارنة بـ 30 ألف جنيه حال استيرادها.

الدكتور على جمعة مفتى الديار السابق ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامى فى مجمعها الفقهى أفادت بأن هناك ما يشبه إجماع بأحقية نقل قرنية العين من المتوفى إلى شخص حى.