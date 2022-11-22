شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لـ"النواب".. وعودة المجلس للانعقاد 4 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم وعودة المجلس للانعقاد مرة أخرى فى 4 ديسمبر المقبل.

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أكد خلال الجلسة العامة اليوم، ضرورة توفير ما تستحقه متاحفنا من إنفاق حتى تكون مؤهلة لاستقطاب عدد أكبر من الوفود السياحية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الهدف الرئيسى هو نمو السياحة الواردة لمصر سنويا بما يتراوح بين 25 إلى 30% وزيادة عدد الغرف الفندقية بنفس النسب خلال الفترة المقبلة.