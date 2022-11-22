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رفع الجلسة العامة لـ"النواب".. وعودة المجلس للانعقاد 4 ديسمبر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم وعودة المجلس للانعقاد مرة أخرى فى 4 ديسمبر المقبل.

 

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أكد خلال الجلسة العامة اليوم، ضرورة توفير ما تستحقه متاحفنا من إنفاق حتى تكون مؤهلة لاستقطاب عدد أكبر من الوفود السياحية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الهدف الرئيسى هو نمو السياحة الواردة لمصر سنويا بما يتراوح بين 25 إلى 30% وزيادة عدد الغرف الفندقية بنفس النسب خلال الفترة المقبلة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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