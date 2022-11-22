شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تثقيفية لطلاب جامعات الصعيد بعنوان" تنمية الوعى والولاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، أنه تم تنظيم الندوة التثقيفية الثالثة لطلاب جامعات الصعيد، وهى (الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وجنوب الوادي، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد) تحت عنوان (تنمية الوعي والولاء ومجابهة الشائعات)، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بإشراف عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، وحضورالدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لفرع الغردقة، والدكتور حمدي حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وذلك بفرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة.

وفي كلمته، رحب رئيس جامعة جنوب الوادي بشباب جامعات الصعيد، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة في تنفيذ هذه الندوة الثالثة؛ لبناء الوعي وتنمية الولاء ومجابهة الشائعات، ويأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمواجهة المعلومات الخاطئة والشائعات المغرضة، والتي تهدف إلي هدم الدولة، موضحًا أنه سيتم تنفيذ الندوة القادمة بمقر الجامعة بقنا في أحدث القاعات، والتي تستوعب 2000 طالب وطالبة.

وفي كلمته، نقل الدكتور طايع عبداللطيف تحيات وزير التعليم العالي للمشاركين فى فعاليات الندوة التثقيفية، ومتابعته لتلك الأنشطة والفعاليات، التي تهدف إلي بناء جيل قوي مخلص لبلاده، مشيرًا إلى التعاون بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في هذا المجال، مثمنًا جهود الوحدة المركزية لمبادرة (تصدوا معنا) المُشكلة بوزارة الشباب والرياضة والتي يشرف بعضويتها كممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى تأكيد الوزير علي ضرورة تنفيذ خطة تلك المبادرة داخل الجامعات والمعاهد المصرية، تحت إشراف اللجنة العليا للأنشطة الطلابية.

وخلال فعاليات الندوة التثقيفية، تم مناقشة عدة موضوعات على مدار ثلاثة أيام هى: التعريف بدوائر الأمن القومي المختلفة ومحاولات اختراقها، وأهمية توعية الشباب وتعريفهم بالحقائق والمعلومات الصحيحة؛ للتصدى للشائعات المغرضة، وكذلك حروب الجيل الرابع، والشائعات وارتباطها بوسائل الإعلام والنشر، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وأنواع العمليات النفسية والحروب النفسية والفرق بينها زمنيًا وأهدافها، وآثارها المدمرة، وكيفية التصدي لها.

وأشاد المشاركون بجهود قطاع الأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمعاهد، والتعاون المتميز والمثمر مع الوزارات المعنية، كما أشاد الطلاب بنتائج الندوة، مطالبين بتكرار هذه النوعية من الندوات بمختلف الجامعات المصريين؛ لزيادة عدد المستفيدين منها.

برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،