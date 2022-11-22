شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مشتركة بين وزير الخارجية ونظيره اليونانى ومؤتمر صحفى بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ونشر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على "تويتر" صور تبرز اجتماع الوزيرين خلال الاجتماع الثنائي المغلق، مشيرا لوجود علاقات تاريخية ذات طبيعة استراتيجية بين مصر واليونان تتأسس على التفاهم المُشترك والمصالح المُتبادلة، لافتا لوجود تنسيق مستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووقعت مصر واليونان اليوم الثلاثاء، عدد من الاتفاقيات المشتركة بحضور وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني.

من المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمر صحفي مشترك في مقر وزارة الخارجية بماسبيرو.‏