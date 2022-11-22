شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من أمطار وانخفاض حرارة واضطراب بالملاحة من الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الخميس انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من2: 3 درجة ، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أيضا مع يوم الخميس ، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى جنوب البحر الأحمر على حلايب وشلاتين فترات متقطعة ونشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد الخميس، اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40 : 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس خريفى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.