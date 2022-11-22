شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يصلى قداسًا ويمنح ترخيصا للخدمة لخادمين سودانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية صلوات القداس الإلهي حيث منح ترخيصا لخادمين علمانيين هما شاكر إسماعيل وميخائيل أنجلو، كما ثبت 53 عضوا وذلك بالخدمة السودانية بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية.

وقال رئيس الأساقفة في عظته: الإيمان ليس الرغبة في الحصول على الأشياء ولا التظاهر بكون الأشياء عكس حقيقتها ولا يستند على مشاعرنا، فهي عادة ما تعطل إيماننا ولكن علينا أن نستمر في المضي قدما بالرغم من المشاعر، لأن الله أعظم منها ومن أفكارنا.

وأكمل: يعلمنا الكتاب المقدس أن كل شيء سيزول ولكن إيماننا أن الله حاضر معنا وأن جيش من الملائكة يحيط بنا هو حقيقة ثابتة لا تزول.

واختتم رئيس الأساقفة: عندما ننظر للحياة بعين الخوف، نضخم من مشاكلنا ونقلل من إمكانياتنا، فلا توجد حرية حقيقية بدون مخاطرة. أما عندما ننظر للحياة بعين الإيمان تتقلص المشاكل ونستطيع أن ننتصر عليها، ويجعلنا نؤمن بالمعجزات، ويحول أحلامنا لواقع، ويجعل الله يعمل من أجلنا لتحقيق مشيئته في حياتنا.



الخدام السودانيين



جانب من الحضور فى القداس