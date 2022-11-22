شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تسلط الضوء على كوارث مقاومة المضادات الحيوية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن مقاومة المضادات الحيوية تتسبب في إطالة المرض وزيادة مخاطر الوفاة.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بعدم الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية بالإضافة إلى استشارة الطبيب.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن أسباب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والتى تضمنت سوء استخدام المضادات الحيوية والإفراط فى استعمالها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالنظافة الشخصية وقلة تدرابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول المضادات الحيوية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الدراسات العلمية أثبتت أن 67 % من المصابين بفيروس كورونا يأخذون المضادات الحيوية بدون وصف الطبيب، وأوضحت أنه فى حال التأكد من الإصابة بفيروس كورونا يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناول المضادات الحيوية.



