شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا يكرم الزميل محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الكاتب الدكتور محمد ثروت ضمن النشاط الثقافي لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى في حضور كل من الدكتورحسن قرقار عميد المعهد العالي للتعاون الزراعي، والدكتور حلمي قطب وكيل المعهد، وسحر الشناوي مدير رعاية الطلاب بالمعهد، والدكتورة إيناس الشناوي مسئول النشاط الثقافي بالمعهد، وأحمد محمد عبد الرحيم مسئول النشاط الثقافي. ضمن مبادرة "المعاهد تنشر الثقافة".

وألقى الدكتور محمد ثروت محاضرة عن الاتجاهات الحديثة في سوق العمل- و تعريف الطلاب المشاركين الاتجاهات الحديثة، وكيفية الاستفادة من التطور التكنولوجي لتوفر احتياجات سوق العمل الحديث، وكيفية دراسة سوق العمل والتسويق الإلكتروني، وصناعة العلامة التجارية الناجحة، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في التسويق، وقد تفاعل الطلاب مع المحاضر بمجموعة من الأسئلة دارت حول الاتجاهات الحديثة في سوق العمل.

وذلك تحت الإشراف العام السيد عطا- وكيل أول وزارة التعليم العالى، رئيس قطاع التعليم، و خيري حسين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني و الطلاب، و أحمد أبو المحاسن- مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة، و حنان عبد الرحمن كبيرة الأخصائيين و المشرف العام علي النشاط الثقافي، وأسامة صلاح مدير إدارة النشاط الثقافي .



عميد التعاون الزراعى يكرم محمد ثروت