شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فروع توثيق جديدة تابعة للشهر العقارى تعمل فترة مسائية.. بينها 15 فرعا بـ11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرًا على المواطنين، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، عدة قرارات وزارية بفتح وتشغيل 15 فرعًا للتوثيق داخل فروع شركتي اتصالات مصر وأورانج فى 11 محافظة وهي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، الأقصر، الإسكندرية، السويس، بورسعيد، البحيرة، الغربية، البحر الأحمر).

وفى سياق متصل، توقع وزارة العدل بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات (وى) بشأن تشغيل 21 فرع توثيق داخل فروع الشركة لتقديم خدمات التوثيق بالفترة المسائية.

واستكمالاً لما بدأته وزارة العدل من خطة لتشغيل سيارات التوثيق المتنقلة في الفترة المسائية في محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية)، تم إطلاق المرحلة الثانية من خدمة السيارات المتنقلة للعمل بالفترة المسائية بمحافظات (المنوفية، البحيرة، الشرقية، المنيا، الأقصر)، ليصبح إجمالي عدد المحافظات التي تم إطلاق خدمة العمل بالفترة المسائية بها (10) محافظات، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب فى عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز.