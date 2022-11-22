شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة ببورسعيد: للمرأة دور فى دعم أجندة العمل المناخى للتغلب على التغيرات والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه تم عقد ندوة توعية بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة و الحرفية ببورسعيد بحضور 31 سيدة من رائدات الأعمال بعنوان التغيرات المناخية وتأثيرها علي المرأة المصرية ، وتناولت الندوة أهمية مؤتمر المناخ ومدي تأثير التغيرات المناخية علي المرأة، ودور المرأة في خلق شبكات تواصل مجتمعية فاعلة تدعم أجندة العمل المناخي ونشر الأفكار والوعي ، وأهم النصائح للتغلب علي تداعيات التغيرات المناخية كما تم شرح دور الوزارة وكافة أنشطتها ودعم تمكين المرأة اقتصاديا ، و ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر ، والحفاظ علي كافة حقوقها في مواقع العمل .
واضاف مدير المديرية أن الندوة شارك فيها نجلاء إدوارد مقررة المرأة بالمجلس القومي للمرأة ،ومرفت الخولي مقرر مناوب بالمجلس القومي للمرأة ، وسميرة فوزي مديرة إدارة التوعية و الإعلام بالجمعية ، ولمياء بعيلة مدير وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص ، وامل يوسف مديرة مكتب تفتيش العمل ، ورشا توفيق مسئولة شئون المرأة ، ونهي رمضان مفتش عمل بمكتب الشرق .