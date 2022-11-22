شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة ببورسعيد: للمرأة دور فى دعم أجندة العمل المناخى للتغلب على التغيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة للتوعية بقضايا المرأة وتمكينها اقتصاديا لرائدات الأعمال ، فى إطار توجيهات وزير القوي العاملة حسن محمد شحاتة بضرورة تكثيف التوعية حول قضايا المرأة وتمكينها اقتصاديا في ظل استراتيجية مصر 2030 ومكافحة كافة أشكال التمييز ضدها ،وفي إطار حرص وزارة القوي العاملة علي تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل و توعيتها ، وتزامناً مع قمة المناخ cop – 27 الذى انعقد مؤخراً فى مدينة شرم الشيخ للحد من التغيرات المناخية .

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه تم عقد ندوة توعية بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة و الحرفية ببورسعيد بحضور 31 سيدة من رائدات الأعمال بعنوان التغيرات المناخية وتأثيرها علي المرأة المصرية ، وتناولت الندوة أهمية مؤتمر المناخ ومدي تأثير التغيرات المناخية علي المرأة، ودور المرأة في خلق شبكات تواصل مجتمعية فاعلة تدعم أجندة العمل المناخي ونشر الأفكار والوعي ، وأهم النصائح للتغلب علي تداعيات التغيرات المناخية كما تم شرح دور الوزارة وكافة أنشطتها ودعم تمكين المرأة اقتصاديا ، و ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر ، والحفاظ علي كافة حقوقها في مواقع العمل .

واضاف مدير المديرية أن الندوة شارك فيها نجلاء إدوارد مقررة المرأة بالمجلس القومي للمرأة ،ومرفت الخولي مقرر مناوب بالمجلس القومي للمرأة ، وسميرة فوزي مديرة إدارة التوعية و الإعلام بالجمعية ، ولمياء بعيلة مدير وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص ، وامل يوسف مديرة مكتب تفتيش العمل ، ورشا توفيق مسئولة شئون المرأة ، ونهي رمضان مفتش عمل بمكتب الشرق .