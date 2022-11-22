شكرا لقرائتكم خبر عن رسامة شمامسة لكنيسة الملاك ميخائيل فى عيده بمدينة الأمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، القداس الإلهى صباح أمس بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس القوى الأنبا موسى بمدينة الأمل.

وعقب صلاة الصلح رسم 93 من أبناء الكنيسة شمامسة فى رتبة إبصالتس، وشارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وأسر الشمامسة الجدد وخدام الكنيسة.

وفى سياق متصل، شارك قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى "التعايش والتسامح وقبول الآخر.. نحو مستقبل أفضل" الذى ينظمه مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، فى القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.



جانب من الرسامة