"قوى الأقصر" توقع بروتوكول مع شركة للاستثمار الزراعى لتوفير فرص عمل للشباب

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بشأن تنظيم زيارة ميدانية لأحد شركات محافظة الاقصر للاستثمار الزراعى، وذلك بمشاركة برنامج الاغذية العالمى فى مصر،فى إطار سعى المديرية وحرصها على التعاون مع منشآت القطاع الخاص الموجودة داخل المحافظة فى التعاون فى مجالات عمل المديرية من التدريب المهنى وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وكذلك رعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى هذا الشأن.

واوضح السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر فى تقريره للوزارة، أن الزيارة تاتى تمهيدًا لتوقيع برتوكول تعاون فى مجال التدريب المهنى فى مجال الزراعة بمختلف انواعها مع الشركة، وتعريفها بأهمية تسجيل العمالة غير المنتظمة التى تعم لديها فى قواعد بيانات العمالة فى المديرية لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية لتلك الفئة.

وأضاف مدير المديرية فى تقريره، أن الشركة تعتبر من الشركات الرائدة فى مجال الزراعة، حيث أنها شركة مساهمة مصرية تدير وتمتلك مزرعة مقامة على 1200 فدان تم استصلاحهم، وتقوم بإنتاج مختلف أنواع التمور والعنب بالإضافة إلى كثير من انواع الخضار والفواكه والموالح، كما يستفيد من انتاج المزرعة حوالى 5 قرى سياحية بالغردقة والعين السخنة وكذلك عدد من المراكب السياحية بالاقصر ويحصلوا على احتياجاتهم من الخضر والفاكهة وتقوم بتصدير بعض المنتجات للخارج من خلال شركات التصدير.

واشار " السنجابى " إلى انه تم الاتفاق بين المديرية والشركة على التعاون فى مجال التدريب المهنى على مجالات الزراعة المختلفة من زراعة النخيل وتقليمه وجنى ثماره وتعبئة وتغليف التمور والعنب وزراعة الموالح وجنيها وتعبئتها وتغليفها، وذلك بعد العرض على الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، على أن تقوم المديرية بتوفير المتدربين الراغبين فى التدريب على المهن الزراعية ونقلهم للمزرعة، وتقوم الشركة بتوفير المدربين وكذا توفير الدعم اللوجيستى اثناء التدريب للمتدربين، وتم الاتفاق مع ممثل برنامج الاغذية العالمى على تقديم الدعم للمديرية والمتدربين أثناء التدريب تحت اشراف كامل من قبل المديرية.