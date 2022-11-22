شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا مهنئة المنتخب السعودي بالفوز على الأرجنتين بكأس العالم: أبدعتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، بفوز المنتخب السعودى على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف في كأس العالم بقطر 2022، وكتبت ملكة الأردن عبر حسابها على "تويتر": "مبارك الفوز للسعودية وأهلها! أبدعتو!"

كسر المنتخب السعودي فرصة هائلة ورقم تاريخي للمنتخب الأرجنتيني على صعيد سلسلة "اللاهزيمة"، حيث فاز الأخضر على التانجو بعد 36 مباراة بدون خسارة بعد أن كان على بعد مباراة واحدة من كسر رقم منتخب إيطاليا كأكثر فريق بالتاريخ فاز مباريات متتالية بدون هزيمة.

ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي وعربي يفوز على التانجو في المونديال ويسجل هدفين على الأرجنتين في مباراة واحدة في التاريخ.

وحقق منتخب السعودية فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.