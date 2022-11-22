شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الإمارات يهنئ السعودية بفوزها على الأرجنتين: أداء قتالى وفرحة عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نائب رئيس الدولة الإماراتى رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، منتخب السعودية بفوزه التاريخى على الأرجنتين فى كأس العالم بقطر 2022.

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على "تويتر": "فوز مستحق .. أداء قتالى .. فرحة عربية .. ألف مبروووووك للمنتخب السعودي .. الذى أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا".

حقق منتخب السعودية فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتينى في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحول الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى، حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهرى التعادل بالدقيقة 48، وبعدها أضاف سالم الدوسرى الهدف الثانى فى الدقيقة 53 من الشوط الثانى.