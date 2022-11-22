شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن انطلاق البورصة السلعية الأحد المقبل بطرح كميات من القمح للمطاحن والان مع تفاصيل الخبر
ويأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار السلع في السوق المصري، ونظراً لتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً، وحرصاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق المحلي.
وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.
وحتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذه ( المتاجرة) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك كمشتري للأقماح في تلك المزايدات فأنه يستوجب على شركات المطاحن ( الراغبة في التقدم على هذه المزايدات ) التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع اولاً، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي :
http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx