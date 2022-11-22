شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: مصر هى المالك الوحيد لمشروع الضبعة ولا توجد أى شروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر ممثلة فى هيئة المحطات النووية هى المالك الوحيد والمشغل للمحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، موكداً أنه لا يوجد أى شروط على مصر من الجانب الروسي ولن نقبل بأى شروط.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، على هامش فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للطاقة النووية الثاني، أن من حق المصريين أن يفرحوا بتنفيذ حلمهم النووي الذى طال انتظاره، لافتا إلى أن السرعة التى شهدتها هذه المحطة النووية من حيث الإجراءات نتيجة لاتباع منهج علمى و تحديد ما يريده الجانب المصري.

وتابع الوزير، أن الطاقة النووية تعد من أكثر المجالات التى تحافظ على البيئة وتقضى على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لافتا إلى أنها تساهم فى خفض تكلفة الإنتاج وبالتالى انخفاض سعر البيع.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شهد صباح اليوم، الاحتفال بالعيد السنوى الثاني للطاقة النووية بمصر، بحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ومحافظ مرسي مطروح و الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق والعديد من القيادات وخبراء الطاقة النووية والفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين الأسبق و جميع وسائل الإعلام.

وتعتبر أهم مميزات المحطة النووية بالضبعة هو اعتماد شركة روساتوم الروسية على اعلى معايير الامان المستخدمة فى هذه النوعية من المفاعلات، علاوة على أنها تعتبر الاعلى امان و الاحدث بالعالم.

والجدير بالذكر أن مصر لا تقبل أى شروط سياسية أو غيرها لإقامة المحطة النووية، موضحًا أن هيئة المحطات النووية هى المالك ووالمشغل للمحطة النووية بالضبعة، علاوة على الاعتماد على نسبة من مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة النووية المحلية فى مصر.