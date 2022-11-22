شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتحول لمركز عالمى للتجارة واللوجستيات.. شاهد تطوير ميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل أعمال تنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة فة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويتم تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 85/3 والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية، لمواكبة الطلب الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامة والأخشاب، عن طريق زيادة المساحة التخزينية بمساحة تبلغ 35000 م٢ بطول رصيف 433 متر طولي وبعمق 15.5 متر، الذى يسمح بتراكي سفن حتى 70 ألف طن.

ويشهد ميناء الإسكندرية أعمال تطوير من بينها رصف الساحات والطرق والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع و وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحماية الحجرية وحماية القاع من النحر للركن الشمالى الشرقى للرصيف، كما يتم تنفيذ المباني والمنشآت الخدمية و البوابات والورش الفنية.