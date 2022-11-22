شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر ترجمة خطبة الجمعة المقبلة بعدة لغات وبالإشارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، ترجمة موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "الكسب الحلال"، إلى عدد من اللغات الأجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة، وهو الموضوع الذى حددته الوزارة فى وقت سابق، ضمن مبادرة "حق الوطن" التى أطلقتها الوزارة فى جميع المساجد، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.

وقررت وزارة الأوقاف، في وقت سابق نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا، وبثها مكتوبة ومسموعة ومرئية، مؤكدة أن ترجمة خطبة الجمعة يأتى فى إطار واجبها التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.