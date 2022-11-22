شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" فى بنى سويف لنشر ثقافة الصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2020، وفى إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة القوي العاملة، تحت رعايه الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وذلك من أجل توفير بيئة عمل امنة بالمنشآت ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال وطلاب الجامعات .

وأشار محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف، فى تقريره تلقته الوزارة، إلى أن الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة قامت باطلاق مبادرة سلامتك تهمنا بالمحافظة بجامعة النهضة بحضور 100 عامل يمثلون 45 منشاة صناعية وبحضور والدكتور سالم الخضري عميد كليه الهندسة بجامعه النهضة ، والكيمائي محمد مدكور ممثلا عن وزارة القوى العاملة، فضلاً عن عدد كبير من طلاب الجامعة .

وأضاف محمد طلعت فى تقريره، أن الكيميائى محمد مدكور القى محاضرة حول مخاطر بيئة العمل والحد من الحوادث والاصابات، وخطة الطوارئ والإخلاء ، ومشاركة المسئولين من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية .