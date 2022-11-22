شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع الإشغالات وغلق وتشميع المحلات المخالفة بحى البساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود حي البساتين برئاسة اللواء طارق عابد، لعمل عدة حملات لإعادة الوجه الحضارى لشوارع العاصمة ورفع الإشغالات التى تعوق سير المارة والسيارات.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين حملة لإزالة ورفع إشغالات المحلات والكافيهات بالحي الإيطالى، كما تم رفع إشغالات وإعلانات مخالفة بمنطقة صقر قري،ش حيث تم التحفظ على عدد من الشيش وإيداع المضبوطات بمخازن الحى بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات.

وللقضاء على مخالفات البناء والتصدى إليها فى المهد قامت الأجهزة التنفيذية بايقاف أعمال بناء مخالفة بشارع مصطفى كامل المتفرع من شارع على عبد العزيز، حيث تمت الإزالة فى المهد وإبلاغ مدير الإسكان بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة وتجريد ورفع المخلفات والأتربة بامتداد شارع الجزائر وشارع الأربعين أرض الخلواتي وشارع 306.

وللإسراع في أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ والمضي فيها قدما لتحسين معدلات التنفيذ والأداء، قامت إدارة الإنارة بحي البساتين بتركيب كشافات أعمدة الإنارة بشارع 500 ضمن الخطة الاستثمارية للحي إلى جانب متابعة صيانة الأعمدة بالمجاورة الثامنة والتاسعة بمنطقة المعراج السفلي وجاري استكمال الأعمال.