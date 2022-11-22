شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية ينظم معرضا للكتاب بجامعة القناة لدعم المستوى الفكرى للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف معرضًا للكتاب بجامعة قناة السويس على هامش فعاليات "ملتقى شباب القناة"؛ وذلك بحضور الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن إقامة هذا المعرض في جامعة قناة السويس يأتي في إطار اهتمام المجمع برسالة الأزهر العلمية والتوعوية؛ وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر ببذل الكثير من الجهود للحفاظ على وعي المجتمع المصري وخاصة الشباب باعتبار أن القراءة والثقافة هي الضمانة الأكبر لتحصينهممن كل محاولات النيل من عقولهم أو تضليل طريقهم.

وأضاف عياد، أن إقامة المعارض العلمية المستمرة تمثل إضافة قوية خاصة على المستوى الفكري والثقافي؛ حيث تهدف إصدارات السلسلة العلمية لمجمع البحوث الإسلامية إلى محاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم، والتأكيد على أهمية المواطنة والتعايش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، إضافة إلى الإصدارات العلمية المتنوعة.

فيما أوضح د. محمود الهواري أن المعرض يأتي في إطار الجهود العلمية والتوعوية للمجمع في الكثير من الميادين الحيوية ومنها الجامعات وما تضمه من أعداد هائلة من الشباب باعتبارهم أنهم الفئة الأكثر احتياجًا للتوعية والتثقيف والدعم المعرفي في مختلف المجالات العلمية والفكرية؛ لبناء جيل لديه الوعي الكامل بما يواجهه من تحديات ولديه القدرة للتغلب عليها.