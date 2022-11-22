شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تدشن غرفة عمليات لمتابعة محصول القمح من الزراعة حتى الحصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد بحوث امراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تدشين غرفة عمليات لمتابعة محصول القمح من الزراعة إلى الحصاد لحل جميع المشاكل التى تواجه مزارعى القمح فى جميع محافظات مصر المختلفة للحصول على أعلى إنتاجية، وتجنب الاصابة بالامراض.

قال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد، إن ذلك يأتي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالمتابعة الدورية للمحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح لرفع الإنتاجية وتقليل الفجوه بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشار خليل، أن ذلك أيضا يأتي في سبيل دعم المزارعين لتقليل الفاقد من المحصول نتيجة مشاكل مرضية مثل أمراض الأصداء وخاصة مرض الصدأ الأصفر أو مشاكل فى العمليات الزراعية مثل مواعيد الزراعة المناسبة مواعيد الرى وإضافة التسميد ومواعيد الحصاد أو مشاكل حشرية مثل حشرات المن وحشرة النفاسيا ودبور الحنطة المنشارى أو الإستعداد للتغيرات المناخية وتقليل الأثار السيئة لها سواء نوبات الصقيع أو إرتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو وجود الحشائش وطرق المكافحة المناسبة لها سواء الحشائش رفيعة الأوراق أو عريضة الأوراق.

واوضح مدير المعهد انه تم تشكيل غرفة العمليات، بحيث تضم ممثلين من معهد بحوث أمراض النباتات، معهد بحوث المحاصيل الحقلية - معهد بحوث وقاية النباتات - مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة - المعمل المركزى لبحوث الحشائش - الإدارة المركزية لمكافحة الأفات - الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، لافتا الى انه سيتم إستقبال المشاكل التى تواجه مزارعى القمح وعرضها على التخصصات المختلفة للوصول إلى التوصيات المناسبة لهذه المشكلة فى أسرع وقت.