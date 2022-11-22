شكرا لقرائتكم خبر عن تمويلات لدعم التحول لبيئة نظيفة.. "تنمية المشروعات" يدعم التحول للاقتصاد الأخضر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة بكامل طاقتها على ملف المناخ والحد من الانبعاثات الكربونية، ومن بين هذه الجهود تخصيص جهاز تنمية المشروعات 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من الوقود

وخلال الـ8 سنوات الماضية تم ضخ 542 مليون جنيه لتحويل 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، ودعم إنشاء وحدات إنتاج الغاز الحيوي "البيوجاز" ومنح المستفيدين دعمًا ماليًا في حدود 40% كحد أقصى من إجمالى التكلفة

وشملت مشروعات الجهاز فى هذا الملف تغطية ترع ومصارف بطول 2.55 كيلومتر وحماية جوانب نهر النيل بطول 66 كيلومترًا وإزالة حشائش من الترع الصغيرة بطول 3140 كيلومترًا وتأهيل ترع صغيرة بطول 216 كيلومترًا وتبطين جوانب ترع ومصارف بطول 5 كيلومترات

وخصص الجهاز 1.8 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تسهم فى تطوير البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجًا ومن بينها تأهيل المساكن الأولى بالرعاية ورصف الطرق وترميم المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية وتطوير الأسواق التجارية ومشروعات الرى وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.