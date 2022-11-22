شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة والصغرى بالقاهرة تصل 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء الأيام المقبلة، وذلك بعد الارتفاع الطفيف الذى شهدته حالة الجو .

وأشارت خريطة التنبؤات الجوية إلى أن درجات الحرارة متوقع لها أن تنخفض على نهاية الأسبوع لتسجل درجات الحرارة الجمعة المقبل ما يلى: -

- الجمعة 25 نوفمبر:-

القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس خريفى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد ، شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.