شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق البرهان: السودانيون يتطلعون لتوافق وصولا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن تطلع الشعب السوداني إلى توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ملتزمة بالنأي بنفسها عن العمل السياسي.

وأشار "البرهان" في كلمة له بالمؤتمر السابع عشر للجنة التنسيق الإقليمية، إلى أن القوات المسلحة السودانية ملتزمة بالنأي بنفسها عن العمل السياسي، موضحا أن بلاده درجت على استضافة اللاجئين من مختلف دول الجوار، ومن الضرورى تطوير آليات حل النزاعات.