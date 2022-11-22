شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 15% أسئلة مقالية ورقية و85% إلكترونية بامتحانات الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا لجميع المديريات التعليمية، بعقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية، وفقا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة .(Short. Essay) بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيا.

وشدد الوزير، على ضرورة تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية لإعداد مفردات اختبارية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملا ورقيا احتياطيا، على أن يتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.