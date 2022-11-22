شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة على الطرق وأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس خريفى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.