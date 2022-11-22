شكرا لقرائتكم خبر عن هلال جمادى الأول يولد الخميس المقبل.. والجمعة أول أيامه فلكيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 58 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس المقبل 30 من ربيع الآخر1444هـ الموافق 2022/11/24م (اليوم التالي للرؤية).

وفي يوم الرؤية يوم الأربعاء 29 من ربيع الآخر 1444هـ الموافق 2022/11/23م ، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ 26 دقيقة في كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بن (25- 27 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (18- 35 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الخميس 2022/11/24 م هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1444هـ، و تكون غرة شهر جمادى الأولى 1444هـ فلكياً يوم الجمعة 2022/11/25م.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".