الخميس.. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد

ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أصدر قرارًا وزاريًا رقم 4597 بتاريخ 16 نوفمبر 2022، بشأن تشكيل اللجنة العليا للإشراف ومتابعة الانتخابات الطلابية على مستوى الجمهورية للعام الجامعي 2022/2023، برئاسة الدكتور طايع عبدالطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وعضوية كل من : الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار سامح سيد مستشار الوزير القانوني، و يمنى ياسر بمكتب الوزير، و إبراهيم سعيد حمزة مدير عام نائب رئيس جامعة عين شمس، وأحمد محمد حسن مسئول وحدة تكنولوجيا المعلومات.

وتختص اللجنة بالتواصل والتنسيق مع اللجان العليا المشرفة على الانتخابات بالجامعات والمعاهد، وإعداد التقارير اليومية والإحصاءات للعملية الانتخابية.