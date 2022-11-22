شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء محور طولى من بنها لدمياط بطول 140 كيلو مترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالطريق الدولى الساحلي بطول 140 كم والذي يشمل 15 كوبري، وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع في نطاق 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ) حيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الست وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط.

وبالاستفادة بالطريق الحالي الذي تم تطويره غرب الرياح التوفيقي وترعة المنصورية من بنها للمنصورة واستكمال تطويره وازدواجه من المنصورة إلي دمياط يتم إنشاء طريق جديد حر شرق الرياح التوفيقي 4 حارات مرورية، ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة كما يتم تكملة ازدواج ورفع كفاءة طريق دمياط الشرقي في المسافة من شربين حتى دمياط، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وانتهت الوزارة منذ عامين من رفع كفاءة طريق "بنها / المنصورة"، بطول 73 كم ليكون طريق حر اتجاهين منفصلين عن بعضهما بحاجز منع تعدي لوسط الطريق كل اتجاه من 2 : 3 حارات مرورية، بالإضافة إلي إنشاء 8 كباري لحل الاختناقات المرورية وتحرير الحركة علي الطريق وتسهيل عبور المواطنين والمركبات والدواب من البر الأيمن للبر الأيسر للطريق وهي عبارة عن 7 كباري علوية هي أسنيت وكفر شكر وصهرجت وبشلا وطنامل وأجا 1 و أجا 2، بالإضافة إلي كوبري دقادوس السطحي، كما تم رفع كفاءة وصيانة وإعادة رصف الطريق الحالي وتم وتنفيذ جميع أعمال التأمين والسلامة من إنشاء دورانات للخلف تحت الكباري وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى وعلي الجانبين، وهو ما ساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، وكذلك تقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به، والقضاء على الاختناقات المرورية عند المدن والقري الواقعة مباشرة على هذه الكباري.