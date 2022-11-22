الصحة: لا يوجد طفل عمره أقل من عامين إلا وأصيب بالمخلوى.. ولا داعى للقلق

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا بوجد طفل أقل من عامين إلا وأصيب بفيروس المخلوى.. وتابعت: "لا يوجد ما يدعو للقلق".

وقالت الدكتورة رشا كمال مدير مستشفي أبو الريش الجامعى، أنه يجب اتباع طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية مثل غسيل اليد والتطهير المستمر وعدم التعرض للبرد، مشيرة إلى أنه لا يوجد فاكسين للفيروس وليس له مناعة مستدامة في الجسم.