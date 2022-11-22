العمر 217 سنة.. طابية اليسرى بالإسكندرية أكبر موقع حربى فى عهد محمد على "صور"

القاهرة - سامية سيد - العمر 217 عام، طابية اليسرى أكبر موقع حربى في مصر الحديثة وتقع بمنطقة الورديان غرب محافظة الإسكندرية ، تحتوي على خندق عميق وسراديب لمواجهة أي غزو، أو عدوان عبر البحر المتوسط.

محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية قال، إن طابية اليسرى أكبر طابية حربية في مصر تصل مساحتها 13,5 فدان، وتعتبر أكبر من قلعة قايتباي ثلاث مرات ونصف من حيث المساحة، تضم أكبر وأعمق خندق حربى تم إنشائها لحماية الإسكندرية من الناحية الشرقية.

وأضاف مدير عام الآثار لـ"الخليج 365"، أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، قامت منذ سنوات بتسجيل طابية اليسرى الأثرية لمكانتها التاريخية وتخطى عمرها 217 سنة، بعد أن قام محمد علي بإنشائها في عام 1805 وهي أكبر طابية حربية في مصر.يذكر أن الطوابي المسجلة في عداد الآثار بالإسكندرية، تنقسم ما بين طوابي وأبراج وقلاع، مثل أبراج 2و3و4 والطابية الحمراء وقلعة قايتباى وطابية النحاسين في منطقة الشلالات وكوسا باشا في أبو قير شرق الإسكندرية والبرجين الشرقي والغربي وباب رشيد وأخيرا طابية اليسرى فى الورديان.