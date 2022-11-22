شكرا لقرائتكم خبر عن الواحدة بـ6 يورو.. طماطم إسبانية تزن الحبة منها كيلو جرامًا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داخل مقاطعة ملقة فى إسبانيا توجد أكبر وأغلى طماطم فى العالم والتى يُطلق عليها اسم "huevo de toro" نظرًا لحجم الحبة الكبير منها والتى تصل إلى كيلو و600 جرام وهى معروفة بأنها فريدة من نوعها فى المذاق والحجم

هذا النوع من الطماطم يتميز باللون الأحمر القوى للغاية بسبب محتواه العالى من الليكوبين وهو ما يجعلها تتميز بكونها مضادة للأكسدة بالإضافة إلى ذلك فإن الشقوق الظاهرة مميزة للغاية وفقًا لصحيفة "ملقة" الإسبانية

وأوضحت الصحيفة أن سعر حبة الطماطم التى يصل حجمها لكيلو جرام يتراوح بين 5 أو 6 يورو وهو ما يجعلها الأغلى فى العالم

وتحتوى طماطم مالقة على عدد قليل جدًا من البذور ولكن فى داخلها لب كبير الحجم كما أنها تتميز بمذاقها الدسم مع نقطة توازن بين الحموضة والحلاوة ولديها قشرة رقيقة للغاية