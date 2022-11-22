شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة: انتظام تصحيح امتحانات الميد تيرم والنتيجة خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، انتظام أعمال تصحيح ورصد نماذج الإجابة لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم" وانتظام عمل الكنترولات، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان النتائج خلال أسبوعين على أقصى تقدير.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الامتحانات عقدت حضوريا بالكلية وبنظام البابل شيت وبالتالى يتم تصحيح الإجابات إلكترونيا وذلك لمنع وتجنب أى خطأ بشرى فى أعمال التصحيح ومنح الطلاب حقوقهم.

وذكر عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن درجة المادة فى الكلية 100 درجة موزعة على 25 درجة أسئلة واختبارات بالفصول طوال العام الدراسى و25 درجة امتحانات الميد تيرم و50 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسى الأول.

وأشار الدكتور جمال شحاتة فى تصريحاته، إلى أنه من المقرر أن تعلن النتائج إلكترونيا على موقع الكلية مع إتاحة التقدم بالتماسات للطلاب بعد الانتهاء من إعلان النتيجة .