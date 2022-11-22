شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: اللحوم فى المنافذ بـ135 جنيها للطازة و80 للمجمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يتم طرح لحوم بأسعار أقل من السوق داخل المنافذ الثابتة والمتحركة للوزارة حيث تصل أسعار اللحوم الكندوز لـ135 جنيها.

أضاف إبراهيم، أن أسعار اللحوم تبدأ من 120 حتى 135 للقطع المجمدة وكذلك الكبدة، بينما تترواح أسعار اللحوم المجمدة والمتضمنة "كباب حلة - كبدة- لحم مفروم" 80 جنيها، مشيرًا إلى أنه يوجد جميع مشتقات اللحوم من شاورما وسجق وغيرها.

وتتراوح أسعار الأرز من 15-16.5 جنيه، كما يوجد فى المنافذ جميع أنواع الخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق لرفع العبء عن المواطنين.