شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق للتقدم بشكاوى ضد جشع التجار فى غلاء الأسعار.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك في المرور على الأسواق للتصدي للمخالفات وعدم المغالاة في أسعار السلع والمنتجات، ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على الخط الساخن "19588" أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال خدمة الواتس آب برقم " 01577779999 "

ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، بالأسواق وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز من أي خط أرضي أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.