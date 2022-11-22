شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جامعة الأزهر تبدأ تسكين الطلاب المستجدين بمختلف الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ جامعة الأزهر اليوم، تسكين طلاب وطالبات المرحلة الثانية بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم، وجه بحري ووجه قبلي طلاب وطالبات (مستجدين ثانوية أزهرية -سنوات النقل والفرق النهائية المتخلفين عن التقدم بالمرحلة الأولى) مختلف الكليات. والمتقدمين على الموقع الإلكتروني للقبول بالمدن.

ويمكن للطلاب والطالبات التعرف على نتيجة القبول بالمدن الجامعية من خلال الرابط التالي: https://azu.edu.eg/azharsr/home/cityresult

وعلى الطلاب والطالبات المقبولين بالسكن الجامعي اتباع الخطوات التالية:

1- بعد الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية من خلال اللينك الموضح والتأكد من القبول بظهور عبارة ((تم قبول التسكين بالمدن الجامعية)) والتوجه لدفع مصروفات السكن الجامعي (الفصل الدراسي الأول) والعودة مرة أخرى وإدخال الرقم القومى والرقم المرجعي لطباعة ملف التسكين و الاستمارات المرفقة

بالنتيجة وهي كالتالي:

نتيجة الطالب

إخطار إسكان طالب/طالبة

استمارة كشف طبي طالب/طالبة

طلب التحاق بالمدن الجامعية

استمارة ضمان سداد الرسوم

استمارة العهد الشخصية / التعهد

2- التوجه إلى المدينة محل السكن باستمارة ( نتيجة الطالب) والتقدم بملف محتواه التالي:

• كافة الاستمارات المشار إليها مع ملء استمارة ضمان سداد الرسوم وختمها من جهة عمل الضامن .

• عدد 5 صور شخصية.

• عدد 2 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (الطالب / ولى الأمر / الضامن) مع الاطلاع على الأصل .

• إيصال سداد مصروفات السكن الجامعي فوري مكبر "على كود 6451 " لطلاب السكن العادي والاقتصادي.

• إيصال سداد مصروفات تحصيل السكن الاقتصادي الشهرية على كود 65830" لطلاب السكن الاقتصادي فقط مع التأكد من شهر الدفع بايصال فورى "شهر 11".

• بالنسبة لطلاب وطالبات الحالات الخاصة التقدم الي الإدارات العامة للمدن الجامعية للطلاب والطالبات خلال أيام الجداول المعلنة. وإحضار المستندات الدالة على الحالة ( وفاة والد بنفس العام الدراسي / مرض مزمن . . . إلخ للمراجعة واستكمال إجراءات التسكين لطلاب وطالبات الحالات الخاصة.

- وعلى كافة الطلاب والطالبات الملتحقين بالسكن الجامعي التقدم بشهادة تفيد الحصول على لقاح فيروس كورونا الجرعتين . (الأولى / الثانية ) حيث أنة شرط أساسي للقبول بالمدن الجامعية .