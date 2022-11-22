جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية بعنوان "الصحة النفسية لتطوير مهارات الطلاب"

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القاهرة - سامية سيد - تطلق وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، دورة تدريبية جديدة للطلاب يوم 27 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 21 ديسمبر المقبل بعنوان (الصحة النفسية المستوى المتقدم)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، هشام رفعت أمين الجامعه المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتأتي هذه الدورة التدريبية بناء رغبة طلبة وطالبات جامعة حلوان، وتلبية لاحتياجاتهم التدريبية، وحرصًا من الجامعة على دعم وتطوير المهارات واكتساب الخبرات الضرورية لمواجهة سوق العمل لطلاب جامعة حلوان، وتوافقا مع رؤية 2030 المستقبلية التى تؤكد على أهمية التدريب من أجل التطوير والتحسين المستمر.