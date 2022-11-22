شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تطوير ميناء العين السخنة فى 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المشروع..
1- إجمالي مساحة الميناء تبلغ 25 كم2 أرصفة بأطوال 18 كم وبعمق 18 م.
2- تتضمن ساحات تداول بمسطح 8.6 مليون م2، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم 2.
3- يتم تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.
4- تم الحفر بنسبة 100 % من الأحواض وجار الانتهاء من الأعمال المتبقية في ساحات التداول.
5- بلغ إجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب وتم تنفيذ 9.5 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف.
6- تم تنفيذ الطرق بطول 17 كم ورصف خرساني لـ 6 حارات.
7- يتم تنفيذ خطوط سكك حديدية بطول 33 كم.
8- يتم إقامة حواجز للأمواج في الميناء بطول 3270 م
9- هذه الأعمال تعزز من دور الميناء في مشروعات الهيدروجين الأخضر.