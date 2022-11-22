شكرا لقرائتكم خبر عن القطار السريع يقترب من انتهاء التنفيذ.. شاهد محطة القاهرة بحلوان و 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد نسب تنفيذ محطات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح الفيوم، الذى يمر بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة.

ونشرت وزارة النقل، صورا توضح أعمال إنشاء وتنفيذ محطة القاهرة ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة /العلمين /مطروح.

وتقع محطة القاهرة بمنطقة حلوان وتخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة التى تقع شرق النيل.

ويبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

ومنظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.