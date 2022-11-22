شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توجه اللجان الفنية بالالتزام بمواصفات ورقة اختبارات التيرم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللجان الفنية المكلفة بوضع أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بضرورة الالتزام بمواصفات الورقية الامتحانية لاختبارات الفصل الدراسي الأول والتى تنطلق فى يناير المقبل، مشيرة إلى أن الامتحانات لا بد وأن تقيس الفهم ونواتج التعلم.

وأوضح المركز القومى، أنه يتم توزيع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها وتغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب وتتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب، على أن توزع الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية وأن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – العام الدراسى".